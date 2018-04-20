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Стартовал последний этап продажи билетов на ЧМ-2018

19:10 20 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ru.fifa.com

164 тыс. 136 билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России было распределено болельщикам со всего мира за первые сутки последнего этапа продаж на сайте 18 апреля в 12 часов по московскому времени. 

Большая часть билетов досталась российским болельщикам - 87 тыс. 902. За ними следуют Аргентина - 7 тыс. 740 билетов, Мексика - 6 тыс. 598, Бразилия - 6 тыс. 198, и другие страны. 

Последний этап продаж продлится до 15 июля. В рамках данного периода болельщики смогут приобретать билеты онлайн (при условии их наличия) в режиме реального времени и в порядке живой очереди.

Уточнить наличие билетов можно на сайте FIFA, основываясь на цветовых индикаторах (красный, желтый, зеленый), показывающих доступность билетов в данный момент времени.

В связи с тем, что определенные билеты могут перепродаваться через специальную платформу на сайте, а также в FIFA возвращаются невыкупленные квоты для различных клиентских групп FIFA, билеты, недоступные в определенный момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения.

Параллельно со стартом последнего этапа продаж 18 апреля во всех городах-организаторах турнира также открылись главные билетные центры FIFA. Подробную информацию о них можно найти здесь, сообщает пресс-служба FIFA

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Теги: билеты , Россия , ФИФА , чемпионат мира по футболу

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