Стартовал последний этап продажи билетов на ЧМ-2018

фото ru.fifa.com

164 тыс. 136 билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России было распределено болельщикам со всего мира за первые сутки последнего этапа продаж на сайте 18 апреля в 12 часов по московскому времени.

Большая часть билетов досталась российским болельщикам - 87 тыс. 902. За ними следуют Аргентина - 7 тыс. 740 билетов, Мексика - 6 тыс. 598, Бразилия - 6 тыс. 198, и другие страны.

Последний этап продаж продлится до 15 июля. В рамках данного периода болельщики смогут приобретать билеты онлайн (при условии их наличия) в режиме реального времени и в порядке живой очереди.

Уточнить наличие билетов можно на сайте FIFA, основываясь на цветовых индикаторах (красный, желтый, зеленый), показывающих доступность билетов в данный момент времени.

В связи с тем, что определенные билеты могут перепродаваться через специальную платформу на сайте, а также в FIFA возвращаются невыкупленные квоты для различных клиентских групп FIFA, билеты, недоступные в определенный момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения.

Параллельно со стартом последнего этапа продаж 18 апреля во всех городах-организаторах турнира также открылись главные билетные центры FIFA. Подробную информацию о них можно найти здесь, сообщает пресс-служба FIFA.