В Сургуте сотрудник ГИБДД попался на взятках

Фото ИА "Тюменская линия"

Бывшего сотрудника ГИБДД, обвиняемого в получении взяток, осудят в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, обвиняемый получал взятки от директора фирмы, занимающейся перевозками крупногабаритных грузов. Сотрудник ГИБДД обеспечивал беспрепятственный проезд грузовых транспортных средств фирмы и не привлекал водителей к административной ответственности за нарушения ПДД при транспортировке грузов. Общая сумма полученных взяток составила более 70 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение переводилось на банковскую карту супруги обвиняемого.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.