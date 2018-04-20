up

20.04.2018 пятница

USD 60,8583

EUR 75,4034

В Тюмени 2..4 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени дождь сменится снегом

15:12 20 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Дождь, начавшийся в Тюмени с 8 часов 20 апреля, продолжится до 20 часов, обещают сотрудники Гисметео

Согласно прогнозу службы, затем дождь сменится снегом. Он будет идти всю ночь 21 апреля. При этом температура воздуха составит минус один градус. Скорость ветра с 4 метров в секунду усилится до 10.  В ночь на 22 апреля в Тюмени будет минус 5 градусов.  Тюменцам метеорологи обещают теплое, без осадков воскресенье. Температура воздуха днем 22 апреля составит плюс 6 градусов. 

Что касается долгосрочного прогноза, то, по предположениям синоптиков, на следующей неделе в Тюмень вернутся дожди. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: дождь , прогноз , снег , Тюмень

Последние новости

16:51 Юна Ильина расскажет тюменцам о бизнесе в моде
16:40 В Тобольске потушили условный лесной пожар
16:29 Тюменский студент на конференции "Ломоносов" признан лучшим
16:18 Владимир Ульянов: в отчете губернатора прозвучал сигнал для профессионального образования и высшей школы
16:07 В Тобольске откроется выставка "Образование. Карьера. Нефть и газ"
15:56 Закон о свободном сборе валежника вступит в силу в 2019 году
15:45 С аргентинским танго познакомят на мастер-классе
15:34 Депутаты: ветеранам уже не по силам ходить по инстанциям за компенсацией на ремонт
15:23 В Сургуте сотрудник ГИБДД попался на взятках
15:12 В Тюмени дождь сменится снегом
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работа органов местного самоуправления влияет на мнение людей о власти в целом

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем местного самоуправления

Порт Сабетта поможет тюменским аграриям поставлять зерно в другие регионы

Политика

Глеб Трубин: другие регионы перенимают опыт Тюменской области

Виктор Рейн: основные стратегические направления для региона выбраны абсолютно правильно

Владимир Пискайкин: в Тюменской области власть работает результативно

Экономика

Тюменская продукция представлена на ярмарках в Надыме и Тарко-Сале

Банк России запустил регулятивную песочницу

В Ялуторовске на предприятии по производству школьной мебели создадут новые рабочие места

Общество

Юна Ильина расскажет тюменцам о бизнесе в моде

В Тобольске потушили условный лесной пожар

Тюменский студент на конференции "Ломоносов" признан лучшим

Спорт

Тюменский легион собирает самое большое количество болельщиков

Триста юных дзюдоистов встретятся в заключительном этапе Лиги

Тобольский боец Анатолий Токов проведет поединок с сербским спортсменом

Происшествия

В Сургуте сотрудник ГИБДД попался на взятках

Директора управляющей компании в Тюмени подозревают в коммерческом подкупе

Жительница Ишима перевела мошеннику более восьмисот тысяч рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+