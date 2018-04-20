В Тюмени дождь сменится снегом

Фото ИА "Тюменская линия"

Дождь, начавшийся в Тюмени с 8 часов 20 апреля, продолжится до 20 часов, обещают сотрудники Гисметео.

Согласно прогнозу службы, затем дождь сменится снегом. Он будет идти всю ночь 21 апреля. При этом температура воздуха составит минус один градус. Скорость ветра с 4 метров в секунду усилится до 10. В ночь на 22 апреля в Тюмени будет минус 5 градусов. Тюменцам метеорологи обещают теплое, без осадков воскресенье. Температура воздуха днем 22 апреля составит плюс 6 градусов.

Что касается долгосрочного прогноза, то, по предположениям синоптиков, на следующей неделе в Тюмень вернутся дожди.