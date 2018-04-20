Владимир Якушев: работа органов местного самоуправления влияет на мнение людей о власти в целом

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на чемпионате России по скалолазанию. Фото admtyumen.ru

Органы местного самоуправления - передовой отряд, который непосредственно находится в ежедневном диалоге с гражданами, занимается решением множества вопросов местного значения.

Об этом заявил губернатор Владимир Якушев на X съезде Совета муниципальных образований Тюменской области. В его работе приняли участие более 300 глав сельских поселений и муниципальных образований.

"Именно от того, как работают органы местного самоуправления у жителей зачастую и складывается впечатление о том, как работает власть. Важно сохранять диалог с людьми. В современных условиях требования к качеству жизни постоянно повышаются. Но в достижении этой цели необходимо двустороннее движение - созидательная инициатива самих граждан, их стремление трудиться, учиться, повышать квалификацию и прилагать усилия для улучшения быта и уровня жизни на территориях", - высказал мнение губернатор и отметил, что такие положительные примеры в регионе есть.

Владимир Якушев обозначил основные задачи на ближайший период, в решении которых необходимо самое активное участие органов местного самоуправления. Одна из первых - повышение качества сдаваемого на переработку молока от личных подсобных хозяйств. Глава региона еще раз остановился на оценке ситуации в молочной отрасли и мерах, призванных помочь в решении этой проблемы.

"В молоке второго сорта переработчики не нуждаются. Они не могут сделать из него продаваемый продукт. А объемы такого сырья значительные. Нужно приложить максимум усилий всем участникам этого процесса, и органам местного самоуправления в том числе, чтобы качество молока начало расти. Не разрушить, а сохранить молочную отрасль и ту огромную работу по наращиванию поголовья молочного стада в регионе и увеличению объемов молока, которую мы проводили не один год", - подчеркнул губернатор и проинформировал о принятом Тюменской областной думой законе. Он призван поддержать отрасль в этот непростой переходный период, дать возможность селянам-сдатчикам молока, кооперативам и муниципалитетам наладить эту работу и добиться результата в повышении качества сырого молока.

В ближайшее время региону предстоит пережить и другие проблемы сезонного характера: паводки и пожароопасную ситуацию.

"Без четкой и слаженной работы на местах с этими бедами не справиться. Нужно быть предельно собранными и дисциплинированными, уделять этим вопросам самое пристальное внимание. Опыт показывает, когда эти темы находятся на постоянном контроле органов местного самоуправления, то во всем регионе ситуация складывается благоприятно. Лесные пожары удается потушить в течение суток, минимизировать риски и ущерб. Все алгоритмы взаимодействия отработаны. Нужно сосредоточиться, чтобы пройти этот период без потерь. Только единой командой мы сможем достичь необходимых результатов", - поставил задачу Владимир Якушев и поздравил собравшихся с грядущим праздником — Днем местного самоуправления.

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