Сергей Корепанов: правительство региона и областная дума гармонично дополняют друг друга

admtyumen.ru

Хорошим и доброжелательным назвал взаимодействие между Тюменской областной думой и региональным правительством спикер областного парламента Сергей Корепанов. Об этом он сообщил, комментируя отчет губернатора Тюменской области Владимира Якушева о работе регионального правительства за 2017 год.

Сергей Корепанов подчеркнул, что практически по каждому направлению, будь то инвестиционная политика, экология, здравоохранение, образование и IT-технологии, тюменский регион занимает лидирующие позиции. Это обозначил в своем выступлении губернатор и это соответствует действительности - стоит только сделать анализ основных показателей.

"Не хочу переоценивать роль облдумы, но то взаимодействие, которое сложилось между правительством и региональным парламентом, оно хорошее, доброжелательное, я полностью им доволен. У нас людей интересуют конкретные вопросы, которые нужно решать в интересах избирателей. Правительство и депутаты дополняют друг друга, две этих ветви работают синхронно", - рассказал председатель Тюменской областной думы.

Сергей Корепанов заметил: анализируя число внесенных законопроектов, можно увидеть, что эти инициативы 50 на 50 распределяются между региональными властями и областным парламентом.

Дарья Казакова