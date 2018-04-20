Тюменский ЦУМ и "Гудвин" оштрафованы за нарушения пожарной безопасности

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ООО "Тюменский ЦУМ" и ТРЦ "Гудвин" оштрафованы на 150 тыс. рублей каждый за нарушение требований пожарной безопасности.

В ЦУМе под эскалатором на первом этаже размещена кофейня, деревянная мебель и других горючие материалы. На путях эвакуации не закреплены ковровые покрытия. Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, отсутствуют знаки обозначения средств пожарной автоматики: звуковой оповещать, ручной пожарный извещатель, знаки первичных средств пожаротушения. На втором этаже служебной лестницы не укомплектован пожарный шкаф, не произведена перекатка пожарного рукава. Кроме того, в ЦУМе не было табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

В ТРЦ "Гудвин" баннеры на фасадах выполнены из горючих материалов.

Части здания различных классов функциональной пожарной опасности (торговая часть гипермаркет "Карусель" - зона кинозалов "Синема парк" - фитнес центр "Драйв фитнес") не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкостями и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Противопожарные ворота, установленные в пожарных отсеках ТРЦ "Гудвин", не оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре в кинозалах кинотеатра "Синема парк" не обеспечивают общий уровень звука.

Устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратурой округа, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.