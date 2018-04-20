На левом берегу Иртыша построят "Кремль"

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На площади районного Дома культуры в левобережном Увате установят детский игровой комплекс "Кремль".

Размеры сооружения, как сообщает пресс-служба администрации района, составят 13 метров в длину и почти 10 метров в ширину, а высота некоторых элементов достигнет 4 метров. Конструкцией предусмотрены площадки, соединенные переходами, горки, лестницы, спортивные и игровые элементы: плоскость для лазанья, шведская стенка, рукоход с гимнастическими кольцами, наклонный тоннель.

"Комплекс планируем отрыть в июне в торжественной обстановке, - сообщил глава Уватского сельского поселения Виктор Елесин. - Игровые элементы, которые ранее располагались в центре, поставим в парк по улице Авиаторов".

18 апреля администрацией района объявила аукцион на поставку и монтаж оборудования. Денежные средства на покупку игрового комплекса выделило ООО "РН-Уватнефтегаз" по договору пожертвования на развитие физической культуры и спорта.