Интернет-конференция начальника управления прокуратуры Тюменской области Альберта Новопашина

Альберт Новопашин|фото прокуратуры Тюменской области

27 апреля в 12 часов на сайте информационного агентства "Тюменская линия" начнется интернет-конференция начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области старшего советника юстиции Альберта Новопашина.

Тема: "Защита прокуратурой Тюменской области трудовых и социальных прав граждан".

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