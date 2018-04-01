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Представители ключевых венчурных фондов страны приедут в Тюмень на форум InnoWeek

Общество, 09:10 23 апреля 2018

Форум InnoWeek в Тюмени. Фото innoweek.ru

Проекты Битвы стартапов на форуме InnoWeek в Тюмени оценят эксперты крупнейших венчурные фондов и компаний. Свое участие в отборе проектов подтвердили Газпром нефть, ФРИИ, Phystech Ventures, North Energy Ventures, KamaFlow, Cognitive Technologies, Group-IB, ВЭБ Инновации и другие.

Как сообщает пресс-служба Агентства инфраструктурного развития Тюмеской области, битва стартапов - центральное событие форума инноваций, который пройдет в тюменском технопарке с 4 по 6 июня. Площадка соберет более 100 стартапов, 30 экспертов федерального и регионального уровня и около 500 собственников компаний и представителей институтов развития.

Напомним, заявки на участие в Битве стартапов в этом году принимают только от IT-проектов по направлениям: "Искусственный интеллект", "Информационная безопасность", "Интернет вещей", "Дополненная и виртуальная реальность", "Блокчейн и криптовалюты", "Компьютерные игры".

В рамках мероприятия также пройдет конкурс "Первый стартап", рассчитанный на участников до 18 лет. Призовой фонд Битвы стартапов - 10 млн рублей и стажировка в Кремниевой долине. Подать заявки на участие можно на сайте innoweek.ru до 11 мая.

Еще одним важным событием InnoWeek-2018 станет панельная дискуссия "Как создать международный IT-продукт" и серия секций для участников: "Умный город", "Информационная безопасность цифровой экономики", "Развитие цифровой экономики в регионе". Кроме того, в программу включены два образовательных модуля: секция для стартапов, посвященная выводу продукта на мировой рынок, и секция для венчурных инвесторов, ее партнерами выступят Российская ассоциация венчурного инвестирования и Национальная ассоциация бизнес-ангелов.

"В Тюменской области важно развивать культуру венчурного инвестирования, потому что на сегодняшний день в этой сфере сильны в основном только федеральные игроки. Между тем, региональный рынок имеет большой потенциал, а местным инвесторам не хватает знаний о методиках отбора высокотехнологичных стартапов. Тюменский бизнес должен стать полноценной частью рынка венчурного инвестирования, научиться контактировать с разработчиками и экспертами", - отметила директор Агентства инвестиционного развития Тюменской области Ольга Романец.

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# InnoWeek , Агентство инфраструктурного развития , Ольга Романец , стартапы

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