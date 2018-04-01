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Завод "Профмодуль" предложить нефтяным компаниям свою продукцию

Экономика, 15:23 21 мая 2018

фото: Профмодуль

Новую продукцию освоили на тюменском заводе "Профмодуль". Об этом рассказал немецкий партнер завода Клаус Шольц. 

"Местные специалисты успешно освоили производство деталей со смещенным центром и кабель-каналом, необходимые для эксплуатационных колонн буровых скважин. К сожалению, в нефтегазовой промышленности до сих пор велика доля импортных деталей и технологий. Опыт "Профмодуля" показывает, что их вполне по силам делать в Тюмени", - отметил он. 

Сейчас на заводе принята программа технического перевооружения. 

О планах еще более активно продолжать программу импортозамещения в январе 2018 года говорил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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