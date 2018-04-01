Завод "Профмодуль" предложить нефтяным компаниям свою продукцию

фото: Профмодуль фото: Профмодуль

Новую продукцию освоили на тюменском заводе "Профмодуль". Об этом рассказал немецкий партнер завода Клаус Шольц.

"Местные специалисты успешно освоили производство деталей со смещенным центром и кабель-каналом, необходимые для эксплуатационных колонн буровых скважин. К сожалению, в нефтегазовой промышленности до сих пор велика доля импортных деталей и технологий. Опыт "Профмодуля" показывает, что их вполне по силам делать в Тюмени", - отметил он.

Сейчас на заводе принята программа технического перевооружения.

О планах еще более активно продолжать программу импортозамещения в январе 2018 года говорил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.