Тюмень вошла в топ-10 городов России

Такси. Фото с yandex.ru

Тюмень заняла в рейтинге восьмую строчку в топе городов России по стоимости такси в аэропорт, сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.

OneTwoTrip проанализировал 30 крупнейших городов страны (за исключением Москвы) на предмет стоимости такси из центра города в аэропорт. В качестве центра принимался знак нулевого километра, либо при его отсутствии — здание Главпочтамта. С помощью одного из популярных онлайн-сервисов по заказу такси была определена цена поездки в дневное и ночное время (12 часов и 00 часов), на основе которой выведена средняя стоимость такси в аэропорт.

Самыми доступными городами страны по стоимости такси стали Иркутск, Омск и Астрахань. Из-за небольшого расстояния до них от центра городов, добраться до аэропорта здесь можно менее чем за 200 рублей.

В Тюмени средняя стоимость услуги такси от аэропорта в город составила около 250 рублей. Это обеспечило областной столице место в топ-10 городов России независимого рейтинга.

Самым дорогим городом страны по этому показателю стала Самара. Путешественникам из этого города поездка в аэропорт обойдется в среднем в 979 рублей. Второе место в рейтинге городов по стоимости такси занял Владивосток (844 рубля). Третье — Ростов-на-Дону (806 рублей).

“Лоукостеры и классические авиакомпании во время распродаж предлагают авиабилеты стоимостью в несколько тысяч рублей. Мы видим, что в некоторых городах поездка на такси до аэропорта туда-обратно фактически может стоить столько же. Так что жители тех городов, в которых аэропорт находится недалеко, по сравнению с ними находятся в более выгодном положении. Для Тюмени это особенно актуально, поскольку перелет по некоторым популярным направлениям для жителям этого города обходится дороже жителей других регионов”, — сказал директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.