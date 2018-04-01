Тюменские полицейские задержали автолюбителей с поддельными правами

Фото ГИБДД Тюменской области Фото ГИБДД Тюменской области

Уголовные дела за подделку водительских прав возбудили дознаватели Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский". В обоих случаях нарушителями оказались жители других регионов.

На посту ДПС "Богандинский" сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль "Форд" под управлением жителя Красноярского края. При проверке водительского удостоверения полицейский заметил признаки подделки. Согласно проведенным исследованиям установлено, что изъятый документ является фальшивым.

Позже на этом же посту ДПС полицейские остановили автомобиль под управлением жителя города Железногорска. При проверке водительского удостоверения, предъявленного гражданином, полицейские усомнились в его подлинности. Стражами порядка документ изъят и направлен для проведения экспертизы. По результатам исследования установлено, что документ не соответствует требованиям и является поддельным.

В обоих случаях автолюбителей доставили в Межмуниципальный отдел МВД России "Тюменский" для дальнейшего разбирательства. На допросе задержанные дали признательные показания и сообщили, что документы приобрели в сети Интернет.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.