  • 22 апреля 201822.04.2018воскресенье
  • USD61,3222
    EUR75,6532
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер восточный

Ураган в Москве повредил почти сотню машин

Происшествия, 14:17 22 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

92 машины и крыши более 30 многоквартирных домов получили повреждения во время урагана в Москве 21 апреля. Упало более 580 деревьев, сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Из-за непогоды задержалось движение четырех электричек, еще четыре поезда на МЦК задержались на полчаса. В столице пострадали 17 человек, из них 14 госпитализированы. Среди пострадавших — трое детей. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Твиттере сообщил об одном погибшем - девочке, которая находилась в крайне тяжелом состоянии.

В Подмосковье 655 домов в 25 населенных пунктах остались без света, упали более 145 деревьев, повреждены 17 автомобилей. Пострадали восемь человек, в том числе ребенок. На Московской железной дороге задержали движение 31 пассажирского пригородного электропоезда и двух пассажирских поездов дальнего следования от шести минут до двух часов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России , Москва , непогода , ураган

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:17 22.04.2018Ураган в Москве повредил почти сотню машин
11:43 22.04.2018Тюменские полицейские задержали автолюбителей с поддельными правами
10:41 22.04.2018"Робин Гуд" из Беларуси украл деньги и накормил детей мороженым
17:24 20.04.2018Тюменский ЦУМ и "Гудвин" оштрафованы за нарушения пожарной безопасности