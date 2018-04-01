Ураган в Москве повредил почти сотню машин

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

92 машины и крыши более 30 многоквартирных домов получили повреждения во время урагана в Москве 21 апреля. Упало более 580 деревьев, сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Из-за непогоды задержалось движение четырех электричек, еще четыре поезда на МЦК задержались на полчаса. В столице пострадали 17 человек, из них 14 госпитализированы. Среди пострадавших — трое детей. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Твиттере сообщил об одном погибшем - девочке, которая находилась в крайне тяжелом состоянии.

В Подмосковье 655 домов в 25 населенных пунктах остались без света, упали более 145 деревьев, повреждены 17 автомобилей. Пострадали восемь человек, в том числе ребенок. На Московской железной дороге задержали движение 31 пассажирского пригородного электропоезда и двух пассажирских поездов дальнего следования от шести минут до двух часов.