Более двух тысяч иностранцев учатся в Тюменском госуниверситете

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2 тыс. 154 студента из 39 стран мира учатся в Тюменском государственном университете. Из них 607 человек обучаются на дневном отделении по основным образовательным программам.

С каждым годом увеличивается количество иностранных студентов из стран дальнего зарубежья. В 2017 году на основных программах в ТюмГУ обучалось 40 студентов из таких стран, как Болгария, Бразилия, Вьетнам, Венесуэла, Гана, Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Йемен, Китай, Конго, Нигер, Нигерия, Палестина, Сербия, Сирия, Франция.

19 иностранных слушателей проходят обучение на подготовительном отделении университета. Наибольшей популярностью у иностранных абитуриентов пользовались программы бакалавриата и магистратуры в области информатики и вычислительной техники, компьютерной безопасности, физики, биологических наук, экономики и управления.

Ежегодно в рамках академической мобильности в ТюмГУ приезжают студенты из зарубежных вузов-партнеров и других ведущих университетов мира. В 2017 году университет принял 33 студента по программе международного обмена на обучение сроком не менее одного семестра из Франции, Китая, Казахстана, Германии, Сербии. На стажировках и в летних школах побывал 71 иностранный студент и аспирант, сообщают в пресс-службе вуза.