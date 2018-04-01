В каждом регионе должен быть свой флагманский детский лагерь, уверены общественники

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О положительных и отрицательных сторонах закона о безопасности детского отдыха, принятого Советом Федерации 11 апреля, рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

По ее словам, закон обязывает региональные власти разработать форму типового договора. Без этого невозможно будет направить ребенка на отдых — по сути, это станет основным юридическим документом для получения ребенком услуг по организации летнего отдыха. Кроме того, ни один лагерь не сможет открыться без проверки Роспотребнадзора.

Елена Сутормина пояснила, что больше всего несчастных случаев происходит на неорганизованном отдыхе, без присмотра, в летний период, когда дети предоставлены сами себе. "В 2015 году за лето погибли 1 тысяча 674 ребенка без присмотра, в 2016-м — 588 детей. За лето 2017-го погибли 632 ребенка, из них 215 утонули. И все это не в лагерях", — привела статистику председатель комиссии ОП РФ.

По данным Елены Суторминой, в России более 82,2 %, а по некоторым данным 85 % детей, отдыхают в лагерях дневного пребывания, а не в загородных. Это лагеря при школах. "Фактически оздоровления детей, смены обстановки не происходит, но все же хорошо, что такие лагеря есть. Это лучше, чем оставить детей на улице. Правда, сейчас возникли сложности с организацией экскурсий из-за запрета на использование для детских перевозок автобусов, которые в эксплуатации больше десяти лет. Автобусы невозможно заказать: многие индивидуальные предприниматели не хотят работать с детскими группами, потому что очень много проверок. В итоге многие отказываются от походов и экскурсий", - заметила она.

Член ОП РФ затронула и финансовую часть вопроса, рассказав о том, во что вылилась программа ценообразования путевок за счет взаимодействия федерального центра и региональных властей. "В 2016 году деньги из федерального бюджета распределялись по запросу регионов. В результате стоимость путевок практически не обосновывалась. Отдых за счет федерального бюджета был почти в два раза дороже, чем за счет регионального", — заявила Елена Сутормина.

Проверка показала, что 1,1 млрд рублей, то есть 24 % от суммы выделяемых дене,г были распределены между шестью регионами: Карачаево-Черкесией, Дагестаном, Ингушетией, Тывой, Марий Эл и Астраханской областью, а 1,4 млрд рублей — между 46 регионами. Оставшиеся 40 регионов практически не попали в программу, рассказала эксперт.

"Если в Астраханской области и Карачаево-Черкесии доля федерального финансирования достигала 70 процентов на детский отдых, то у некоторых регионов она не дотягивала до одного процента. В том числе это Приморский край, Свердловская, Тульская и Тамбовская области. Им выделялось менее полутора процентов из федерального бюджета. Ростовской области — 0,7 процента", — цитируют Елену Сутормину в пресс-службе ОП РФ.

Общественница подчеркнула, что представитель Минобразования не смог пояснить, почему деньги распределялись именно так. "Понятно, что есть северные коэффициенты, расстояние, в Коми можно и больше пяти часов лететь внутри республики. Все это выявила Счетная палата. Сейчас информация передана в следственный комитет. Глобальная задача государства — сделать так, чтобы в каждом регионе был свой флагманский лагерь, потому что дети должны оздоравливаться. Должна быть федеральная программа, глубоко проработанная, чтобы дети там еще и учились", — уверена Елена Сутормина.

Член ОП РФ напомнила, что в феврале 2017 года Минтруд утвердил образовательный стандарт специалиста в области воспитания. Он распространяется на профессии „социальный педагог“, „старший вожатый“, „педагог-организатор“, „воспитатель“ и некоторые другие. Все они должны иметь профильное образование по специальностям „педагогика“, „психология“, „социальная работа“. Однако этот профстандарт не затрагивает непосредственно вожатых, которые больше всего времени проводят с детьми, отметила Елена Сутормина.