В аэропорту Рощино появилась комната отдыха для пассажиров

В аэропорту «Рощино» появилась комната отдыха для пассажиров. Фото www.tjm.aero В аэропорту «Рощино» появилась комната отдыха для пассажиров. Фото www.tjm.aero

Комната отдыха для пассажиров начала работу в аэропорту Рощино в Тюмени. Ей могут воспользоваться пассажиры и их сопровождающие в аэропорту Рощино. Стоимость услуги - 100 рублей в час.

Помещение для кратковременного пребывания расположено на втором этаже справа от зоны досмотра (рядом с представительствами авиакомпаний), здесь имеются комфортабельный диванчик, кресло и телевизор, где можно спокойно расслабиться и отдохнуть перед полетом.

Воспользоваться комнатой можно в любое время суток, расчетный час не устанавливается. Пассажир получает карту-ключ, по окончанию времени оплаты карты и нахождения в комнате отдыха карта блокируется.

Оставить багаж можно в камере хранения, расположенной на 1 этаже справа, после прохождения зоны досмотра. Стоимость хранения - 100 рублей в сутки.

Дополнительная информация - по телефонам справочной службы аэропорта: +7(3452) 496-450, +7(3452) 496-560, сообщает пресс-служба Рощино.