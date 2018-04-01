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В аэропорту Рощино появилась комната отдыха для пассажиров

Общество, 08:59 24 апреля 2018

В аэропорту «Рощино» появилась комната отдыха для пассажиров. Фото www.tjm.aero

Комната отдыха для пассажиров начала работу в аэропорту Рощино в Тюмени. Ей могут воспользоваться пассажиры и их сопровождающие в аэропорту Рощино. Стоимость услуги - 100 рублей в час.

Помещение для кратковременного пребывания расположено на втором этаже справа от зоны досмотра (рядом с представительствами авиакомпаний), здесь имеются комфортабельный диванчик, кресло и телевизор, где можно спокойно расслабиться и отдохнуть перед полетом. 

Воспользоваться комнатой можно в любое время суток, расчетный час не устанавливается. Пассажир получает карту-ключ, по окончанию времени оплаты карты и нахождения в комнате отдыха карта блокируется. 

Оставить багаж можно в камере хранения, расположенной на 1 этаже справа, после прохождения зоны досмотра. Стоимость хранения - 100 рублей в сутки. 

Дополнительная информация - по телефонам справочной службы аэропорта: +7(3452) 496-450, +7(3452) 496-560, сообщает пресс-служба Рощино.

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# аэропорт

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