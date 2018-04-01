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Житель Вагая потратил деньги с банковской карты приятеля

Происшествия, 15:00 23 апреля 2018

фото https://riamo.ru

Ранее судимого неработающего жителя Вагая 1985 г. р. подозревают в краже. С похищенной у приятеля банковской карты он снял более 40 тыс. рублей.

Полицейские установили, что потерпевший заходил в гости к знакомому. Когда алкоголь закончился, мужчина отдал приятелю свою карту и назвал пин-код, чтобы тот сходил в магазин. После завершения застолья злоумышленник, убедившись, что его никто не видит, похитил из куртки потерпевшего банковскую карту.

Мужчина не сразу обнаружил пропажу и уехал на работу, а подозреваемый на протяжении месяца распоряжался картой и тратил деньги на личные нужды. После возвращения приятеля с работы злоумышленник незаметно вернул карту обратно.  Материальный ущерб составил более 40 тыс. рублей.

Фигурант свою вину признал полностью, ему выбрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело по статье "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. 

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# банковская карта , Вагай , кража

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