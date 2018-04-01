В Сургуте осудили московского наркодилера

Жителя Москвы, виновного в распространении наркотиков, осудили в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, в июле 2017 года мужчина договорился с неустановленным поставщиком наркотических средств об их транспортировке из Москвы в различные города России. Москвич приобрел более 10 кг синтетических наркотиков. По дороге в Сургут часть наркотиков он успел разместить в тайники, оборудованные в Челябинской и Свердловской областях, Республике Башкортостан. Наркосбытчика задержали в Сургуте.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.