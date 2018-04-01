О палеонтологии в Западной Сибири расскажут в городской думе

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция "Палеонтология в Западной Сибири" начнется в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) 24 апреля в 18 часов.

Как нашли настоящее "кладбище мамонтов" в Абатском районе? Почему в притоке Пышмы так много зубов доисторических акул? Где под Тюменью можно легко набрать морских ископаемых? Где в Тюменской области находятся палеонтологические памятники природы?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст профессиональный натуралист и путешественник, председатель Тюменского отделения Всероссийского общества охраны природы, член Совета регионального Российского географического общества Павел Ситников.

Стоимость билета - 50 рублей, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.