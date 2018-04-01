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Определены победители олимпиады "Менделеев"

Общество, 16:05 24 апреля 2018

фото phototyumen.ru

88 учащихся стали победителями и призерами Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев". 

Результаты Олимпиады будут действительны в течение двух лет.

В 2018/19 учебном году при зачислении в Тюменский госуниверситет за победу или призовое место в олимпиаде "Менделеев" поступающим по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады, начисляются максимальные дополнительные 10 баллов.

Церемония награждения победителей и призеров олимпиады начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 12 мая в 11 часов, сообщает пресс-служба ТюмГУ. 

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# Менделеев , олимпиада , победители

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