Новые яркие фасады украсят ишимские детские сады

Четыре детских сада в Ишиме приобретут новый внешний вид. Яркие и красивые фасады появятся в детских садах № 8 и № 9. Обновят фасады и в детсаду № 14 на ул. 30 лет ВЛКСМ и № 24 на ул. 40 лет Победы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, глава города Федор Шишкин побывал на объектах, где строители уже приступили к производству работ – это детские сады № 9 на ул. Максима Горького и № 14 на ул. 30 лет ВЛКСМ. Руководитель муниципалитета поручил строителям выполнять работы качественно и в соответствии с установленными графиками, чтобы новый учебный сезон воспитанники и родители смогли встретить с отличным настроением.

В 2018 году не останутся без внимания общеобразовательные и спортивные учреждения. Будут капитально отремонтированы кровля, фасад и отмостка школы № 8. Здесь также обновят входную группу и санузлы на третьем и четвертом этажах здания. Детская спортивно-юношеская школа олимпийского резерва приобретет новые кровлю и фасад. На этом объекте работа уже кипит.

Запланированы также ремонт волейбольного зала, беговой дорожки, раздевалок и косметический ремонт зала силовых нагрузок на стадионе "Центральный".

Ведется разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы № 12. Кроме того, в стадии разработки проектно-сметная документация по строительству нового корпуса детского сада № 5 "Елочка" на 150 мест.

"Реализация планов позволит нам серьезно продвинуться в приведении в нормативное состояние учреждений системы образования и спорта", – подчеркнул Фёдор Шишкин.

Соб. инф.