Юрий Шафраник встретился со студентами Тюменского индустриального университета

Роль Тюменского индустриального университета как одного из главных поставщиков кадров для российского нефтегазового комплекса подчеркнул председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник. Почетный профессор ТюмГНГУ-ТИУ выступил с открытой лекцией для студентов, молодых ученых и преподавателей университета.

По словам и.о. ректора ТИУ Вероники Ефремовой, традиционная встреча гостя с представителями вуза - долгожданное и важное событие.

"Широта кругозора лектора обеспечит нам новый взгляд на нефтяную промышленность, на развитие России и импортобезопасность и другие аспекты", - отметила она.

Юрий Шафраник встретился с молодыми учеными-инноваторами и студентами из Крыма, которые прибыли на обучение в ТИУ.

Проект "Крымский студент" в ТИУ действует с 2014 года при финансовой поддержке Высшего горного совета России и Сибирской сервисной компании.

"Мы ставили цель "сорвать" их на нашу территорию, чтобы они почувствовали просторы России, поставленные задачи. Около половины студентов - из неблагополучных семей, уровень их школьного образования не соответствовал уровню вуза, университет с ними нянчился, и это дало результаты", - сказал гость.

В 2017 году в опорный вуз поступили 14 ребят с полуострова. Крымчане могли выбрать любые специальности, которые преподают в вузе. При этом ребят настраивали в первую очередь на получение инженерного образования, которое будет востребовано на малой родине, отметила Вероника Ефремова.

"Нам важен вопрос качества абитуриентов. Сейчас вузы страны нацелены на привлечение студентов, готовых трудиться, потому что образовательный труд нелегок. Когда мы вынуждены отчислять студентов, это свидетельствует скорее всего о нашей недоработке и их неготовности, - отметила руководитель вуза. - Сейчас Крым полноценно выходит на площадку ЕГЭ, мы будем производить отбор, принимая студентов на конкурсной основе, как это было всегда. Если их число увеличится, мы будем только рады".

Отвечая на вопросы журналистов, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников высказал свое мнение о наличии у российского ТЭКа собственных прорывных технологий для развития отрасли.

"Технологий под сегодняшнее время и под поставленные задачи недостаточно, и я коротко поднимаю этот вопрос на лекции", - сказал Юрий Шафраник.

Он также высказался о важности для региона и страны строительства Северного широтного хода. Предполагается, что железнодорожный коридор соединит Северную и Свердловскую железные дороги, даст возможность вывозить грузы с ямальских месторождений. Его протяженность составит более 700 километров.

Татьяна Ковалева