Техрегламент обяжет владельцев батутов соблюдать правила

Батут. Фото wikimapia.org Батут. Фото wikimapia.org

Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов", в который входит и Российская Федерация, вступил в силу 18 апреля. Регламент распространяет свое действие в том числе и на батуты.

Об этом сообщил заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров на Шестом открытом интерактивном форуме прокуратуры Тюменской области "В защиту детства".

Он отметил, что ежегодно прокуроры проводят проверки по фактам несчастных случаев, произошедших на батутах. Зачастую недобросовестные владельцы таких "аттракционов" самовольно занимали любой свободный клочок земли, пользовались отсутствием надлежащего регулирования такой сферы услуг, пренебрегали элементарной техникой безопасности, в результате чего страдали дети.

В 2017 году прокуроры в этой сфере выявили 34 нарушения, внесли 28 представлений, к административной ответственности привлечены три лица, объявлено одно предостережение, по материалам прокуратуры возбуждено одно уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.