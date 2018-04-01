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Ученые обнаружили таинственные дыры во льдах Арктики

Общество, 18:45 24 апреля 2018

фото https://www.moya-planeta.ru

Странные круглые отверстия на поверхности ледяного покрова Арктики обнаружили ученые, которые проводят операцию NASA "IceBridge" по отслеживанию уровня и поведения морского льда на полюсах Земли.

Эксперты составляли карты уровней морского льда вдоль восточного берега моря Бофорта, когда обнаружили дыры примерно в 80 км к северо-западу от дельты реки Макензи в Канаде.  

Причины появления отверстий пока неизвестны, но у исследователей есть пара предположений. Во-первых, лед в этих местах мягкий и податливый, поэтому дыры в его поверхности могли проделать какие-нибудь животные, например, тюлени.

Согласно второй теории, отверстия могли возникнуть в результате деятельности теплых течений Бофорта или реки Макензи, сообщает пресс-служба клуба "Моя планета". 

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# NASA , Арктика , дыры , лед , ученые

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