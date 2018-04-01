В Абатском районе спасатели обнаружили тело ребенка, утонувшего пять месяцев назад

фото МЧС России по Тюменской области фото МЧС России по Тюменской области

Тело ребенка, утонувшего в Абатском районе в ноябре 2017 года, было обнаружено в двух километрах ниже по течению реки Ишим 24 апреля.

В поисковых работах принимали участие сотрудники 130 пожарно-спасательной части, волонтеры, родственники провалившегося под лед мальчика.

Напомним, двое семилетних мальчиков, возвращаясь из школы, вышли на лед. Неокрепший лед провалился, и один из мальчиков оказался в воде. Второй помочь ему не мог, побежал за помощью. Когда к полынье прибежали взрослые, мальчика уже не было на поверхности воды.

Сотрудники МЧС, ТОСЭР и волонтеры проводили поиски ребенка в ноябре- декабре 2017 года, сообщает МЧС России по Тюменской области.