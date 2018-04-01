Лучшие тюменские проекты найдут инвесторов на фестивале "Жара"

Форум "Жара". Фото организаторов Форум "Жара". Фото организаторов

Прием заявок на "Ярмарку инвестиций" продлится до 30 апреля. О своем желании принять участие в этом проекте уже заявили 150 человек.

Как отмечают организаторы, после обучающих занятий эксперты отберут 10 лучших проектов. Их презентация состоится во время городского фестиваля "Жара" 19 мая. В шатре "ОПОРА РОССИИ" (здесь будет работать площадка "Образование") участники проекта "Ярмарка инвестиций" попробуют заинтересовать потенциальных инвесторов.

Всего на фестивале "Жара" будет работать девятых тематических площадок, на которых не только можно получить полезные знания, но и провести время с детьми и друзьями.

Подробная информация о фестивале размещена в официальной группе "Вконтакте" и по телефону: 8 (9044) 96-53-38.

Напомним, организатором мероприятия выступает тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

Соб. Инф.