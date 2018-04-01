В Сургуте неизвестный мужчина похитил ребенка с детской площадки

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Проверка по факту похищения ребенка с детской площадки проводится следователями в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в СМИ был размещена видеозапись на которой неустановленный мужчина насильно увозит с детской площадки девочку, которая активно сопротивляется.

Каких-либо заявлений в правоохранительные органы о пропаже ребенка не поступало. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, разыскиваются женщина, которая привела ребенка на детскую площадку и мужчина, забравший девочку.

Лиц, располагающих информацией об указанном происшествии, просьба сообщить по телефонам 8(3462) 76-13-43 и 8(3462)76-13-12.