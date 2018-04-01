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В Тюмени изъяли более шести тысяч бутылок поддельного алкоголя

Происшествия, 13:12 25 апреля 2018

Фото пресс-службы УМВД России по Тюмени.

Партию поддельного алкоголя изъяли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени в одном из складских помещений города.

Полицейские установили, что двое тюменцев хранили более 6 тыс. бутылок немаркированной  алкогольной продукции на сумму свыше 1 млн. рублей. В настоящее время оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.

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# алкоголь , полиция

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