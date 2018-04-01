В Тюменской области осложнилась ситуация с некоторыми инфекционными заболеваниями

В Тюменской области осложнилась ситуация с рядом инфекционных заболеваний. Фото ИА "Тюменская линия" В Тюменской области осложнилась ситуация с рядом инфекционных заболеваний. Фото ИА "Тюменская линия"

О благополучной эпидемиологической обстановке в Тюменской области сообщила главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Однако в регионе зафиксировано осложнение ситуации по кори (2 случая в 2018 году) и менингиту (7 случаев, 1 со смертельным исходом), впрочем, также как и на других территориях страны и мира

"Важно защитить не только детей, но и взрослых. Я поставила прививку от менингита на прошлой неделе, потому что это воздушно-капельная инфекция, от которой никто не застрахован. Летальный случай в этом году был как раз у взрослой женщины", - сообщила Галина Шарухо.

Встреча состоялась в дни проведения Европейской недели иммунизации. По данным экспертов, профилактические прививки являются самой надежной защитой от инфекционных болезней. Их эффективность подтверждена исследованиями. Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Александр Летюшев привел данные ВОЗ, согласно которым вакцинация ежегодно предотвращает до 3 млн смертельных случаев вследствие заболеваний дифтерией, столбняка, коклюша и кори.

В Тюменской области, где активизирована работа по вакцинации, несколько лет не было случаев дифтерии, вакционассоциированного полиомелита, краснухи. Отмечается низкий уровень заболеваемости вирусным гепатитом В и коклюшем, значительно снизилось количество случаев гриппа. В регионе привиты 97% жителей.

Галина Шарухо рассказала об изменениях в региональном календаре прививок.

"Мы внесли прививки против менингита, расширили календарь комбинированными вакцинами. Долго обсуждали со специалистами необходимость защиты детей от ротовирусной инфекции, мы также должны продолжать вакцинацию от туляремии", - уточнила она.

Участники встречи остановились на вопросе неоправданного медотвода от прививок. По словам главного внештатного детского специалиста аллерголога-иммунолога, главного специалиста отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения региона Надежды Казакевич, она возможна только в случае тяжелых аллергических реакций во время прошлого введения вакцины, а также в случае острого инфекционного заболевания.

Важным моментом, по словам эксперта, является своевременность вакцинации.

"Согласно исследованиям центра "Здоровье детей", цена отсроченной вакцинации - появление дополнительных случаев пневмоний, отитов, менингитов у детей раннего возраста, когда их не прививают согласно рекомендациям Национального календаря. Но главное - если мы не защищаем детей с раннего возраста, формируется антибиотикорезистентность - несвоеременно привитый от пневмококковой инфекции ребенок в течение жизни болеет и существующие антибиотики ему мало помогают", - сообщила она.

Специалисты настаивают на том, что польза от прививок несопоставима с риском осложнений - такие случаи единичны, и призывают жителей региона прививаться в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Иммунизацию можно пройти в поликлиниках и платных медицинских центрах.

Задать вопросы о вакцинопрофилактике можно по телефонам 8(904)492-92-30 (управление Роспотребнадзора по региону), (3452)68-45-65 (департамент здравоохранения Тюменской области).

Татьяна Ковалева