  • 25 апреля 201825.04.2018среда
  • USD61,6644
    EUR75,2121
  • В Тюмени 0..2 С 1 м/с ветер северный

Тюменская прокуратура приглашает школьников в Артек

Общество, 18:11 25 апреля 2018

фото www.tyuiu.ru

Прокуратура Тюменской области начала прием работ школьников для участия в общеобразовательной программе МДЦ "Артек" "Юный правозащитник". 

Региональный этап конкурсного отбора пройдет в два потока. 

Участие в конкурсе могут принять дети, которым на момент поездки в Артек исполнилось 10 лет и до 17 лет включительно, имеющие группы здоровья 1-2-3, представившие в печатном виде следующие документы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Артек , конкурс , прокуратура , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:55 25.04.2018Росмолодежь оценит волонтерские проекты вузов страны
18:44 25.04.2018Соотечественники продолжают переезжать в Тюменскую область
18:22 25.04.2018Юные тюменские поисковики отправились в Новгородскую область
18:11 25.04.2018Тюменская прокуратура приглашает школьников в Артек