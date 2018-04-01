Тюменская прокуратура приглашает школьников в Артек

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Прокуратура Тюменской области начала прием работ школьников для участия в общеобразовательной программе МДЦ "Артек" "Юный правозащитник".

Региональный этап конкурсного отбора пройдет в два потока.

Участие в конкурсе могут принять дети, которым на момент поездки в Артек исполнилось 10 лет и до 17 лет включительно, имеющие группы здоровья 1-2-3, представившие в печатном виде следующие документы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.