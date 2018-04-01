Владимир Якушев: в вопросах пожарной безопасности важны дисциплина и системный контроль

фото МЧС по Тюменской области фото МЧС по Тюменской области

В вопросах обеспечения безопасности на территории торговых центров и в местах массового пребывания людей важна, прежде всего, внутренняя дисциплина.

Такое мнение в эфире программы "Час с губернатором" высказал глава региона Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что подходить к этой проблеме нужно системно. "Такие вопросы должны контролироваться непосредственно администрацией торговых центров. Это должны быть не только разовые рейды, после которых мы наводим порядок, кого-то штрафуем, заставляем устранять нарушения. С помощью одних только контрольных мероприятий сделать это категорически сложно. Однако этот инструмент остается действенным и мы продолжим им пользоваться", - подчеркнул губернатор.

Напомним, в Тюменской области внеплановые проверки пожарной безопасности инициировала Генеральная прокуратура после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек.

По поручению Владимира Якушева в регионе прошли проверки объектов с массовым пребыванием людей, организованные областной прокуратурой совместно с региональным МЧС. Рейды, а также профилактические мероприятия, инструктажи персонала и тренировки по эвакуации посетителей, состоялись во всех городах и районах области.

"По итогам рейдов специалисты выявили немало нарушений. В отношении четырех торговых центров торговых стоит вопрос о закрытии, окончательное решение примет суд. Я считаю, что находится в этих торговых центрах опасно, поэтому пока руководство не наведет там порядок, их нужно закрыть, чтобы все требования от первого до последнего пункта были выполнены", - подчеркнул Владимир Якушев.

Любовь Голышева