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ГИБДД патрулирует нерегулируемые пешеходные переходы

Общество, 12:37 26 апреля 2018

фото ГИБДД по Тюменской области

13 детей сбили на пешеходных переходах в тюменском регионе, 8 из них – в Тюмени с начала 2018 года. ГИБДД усилила контроль за соблюдением водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.   

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, в Тюмени дети стали участниками ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах на ул. Обдорской, 5, ул. Широтной, 32, ул.50 лет ВЛКСМ, 107, ул.Ямской, 22, ул.Олимпийской, 97, ул.Казачьи Луга, 1, ул.Щербакова, 88.

Очередное ДТП на пешеходном переходе произошло 24 апреля, на ул.Республики, 218. Водитель автомобиля "Дэу Нексия" сбил 11-летнего школьника.

ГИБДД рекомендует водителям заранее предпринимать меры безопасности, подъезжая к пешеходным переходам. 

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# ГИБДД , дети , ДТП , пешеходные переходы

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