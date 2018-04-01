Тюменская область наращивает экспорт

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На 80% - до 4,7 млрд долларов - вырос внешнеторговый товарооборот Тюменской области по итогам 2017 года. В 1,5 раза - до 2,9 млрд. долларов - увеличился экспорт по сравнению с 2016 годом.

Такие цифры на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" привел директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

"В 2017 году мы провели 74 международных мероприятия, принимали иностранные делегации и организовывали выезд представителей тюменского бизнеса. Постоянно ведем работу с торговыми представительствами России за рубежом: направляем презентационные материалы, просим знакомить с ними возможных иностранных партнеров. Подготовили экспортный каталог, куда включили товары производителей региона, обладающие экспортным потенциалом", - уточнил он.

Леонид Остроумов напомнил о том, что с марта 2017 года в регионе реализуют приоритетный проект "Международная кооперация и экспорт". Определен ряд приоритетных экспортных отраслей, в том числе нефтегазовое машиностроение, нефтесервис, деревообрабатывающая промышленность, пищевая, химическая промышленность.

"По этим направлениям мы двигаемся, подготовили в прошлом году дорожные карты по ряду направлений и стран. Это набор действий, которые необходимо совершить предприятию, чтобы поставить тот или иной вид продукцию в страну", - сказал он.

В 2017 году основные поставки тюменской продукции шли в Нидерланды, Германию, Великобританию, Бельгию, Финляндию, Швецию, Францию, Латвию, страны СНГ.

Активизировалось сотрудничество с Китаем (рост экспортных поставок на 9%), представители деловых кругов побывали в тюменском регионе и встречи будут продолжены в 2018 году.

Тесные связи регион наладил с Казахстаном (рост товарооборота в 1,3 раза в 2017 году) и Беларусью (рост товарооборота в 5 раз).

"Есть примеры проведения активных переговоров по созданию совместных предприятий по обувному производству, переработке торфа, производства техники. Мы надеемся, что у нас будут реальные проекты и наши производители будут выходить на белорусский рынок", - сообщила начальник управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина.

Тюменская область намерена развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока. В 2018 году проведены встречи с представителями Омана, Египта, Катара. По словам Леонида Остроумова, область заинтересована в реализации совместных проектов в сфере нефтехимии, нефтегазового машиностроения, АПК.

Помощь предпринимателям региона, нацеленным на экспортную деятельность, оказывает торгово-промышленная палата Тюменской области, которая является оператором образовательного проекта Российского экспортного центра.

"У наших предпринимателей есть пробелы, связанные с практическим выполнением экспортных операций. Образовательный модуль Российского экспортного центра предусматривает 11 полноценных семинаров по всем вопросам экспорта, в том числе маркетинга, логистики, деловой коммуникации, таможенного оформления и другим. Для наших предпринимателей они бесплатны, - пояснила директор Центра внешнеэкономической деятельности Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Воллерт. - У нас также проводятся тематические семинары по внешнеэкономической деятельности. В апреле прошли семинары по взаимодействию со странами азиатского региона, КНДР, по возможностям выхода на европейские рынки".

В 2017 году обучение прошли около 150 человек. В 2018 году общее число слушателей приблизилось к двумстам.

Татьяна Ковалева