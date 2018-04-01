Начался прием заявок на отборочный этап конкурса "УМНИК"

Начался прием заявок на отборочный этап конкурса "УМНИК". Фото ИА "Тюменская линия" Начался прием заявок на отборочный этап конкурса "УМНИК". Фото ИА "Тюменская линия"

Студентов, аспирантов и молодых ученых приглашают к участию в конкурсе молодежных инновационных проектов "УМНИК" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Прием заявок на отборочный тур начался.

В конкурсе могут принимать участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), ранее не побеждавшие в программе. Каждый проект подается и представляется одним участником.

Программа "УМНИК" предполагает финансирование научно-технической идеи на протяжении двух лет. Главный приз конкурса — грант в размере 500 тыс. рублей.

Для участия в конкурсном отборе необходимо до 1 октября подать заявку в специализированной системе и обязательно продублировать заявку.

Отборочные мероприятия пройдут 9 и 10 октября в зале им. А.Н. Косухина. На отборочном этапе участнику необходимо презентовать экспертной комиссии свой проект.

Финал конкурса пройдет в ноябре в Тюменском технопарке.

Обязательным условием участия в финале является оформление и подача заявки в Интернете в специализированной системе.

Количество призовых мест заранее не определено и зависит от качественного уровня каждой работы и способности участника отбора презентовать свой проект.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

По организационным вопросам проведения отборочного тура обращайтесь в Департамент научно-исследовательской деятельности по тел. 28-36-08, сообщает пресс-служба ТИУ.