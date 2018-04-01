Начался прием заявок на отборочный этап конкурса "УМНИК"
Студентов, аспирантов и молодых ученых приглашают к участию в конкурсе молодежных инновационных проектов "УМНИК" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Прием заявок на отборочный тур начался.
В конкурсе могут принимать участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), ранее не побеждавшие в программе. Каждый проект подается и представляется одним участником.
Программа "УМНИК" предполагает финансирование научно-технической идеи на протяжении двух лет. Главный приз конкурса — грант в размере 500 тыс. рублей.
Для участия в конкурсном отборе необходимо до 1 октября подать заявку в специализированной системе и обязательно продублировать заявку.
Отборочные мероприятия пройдут 9 и 10 октября в зале им. А.Н. Косухина. На отборочном этапе участнику необходимо презентовать экспертной комиссии свой проект.
Финал конкурса пройдет в ноябре в Тюменском технопарке.
Обязательным условием участия в финале является оформление и подача заявки в Интернете в специализированной системе.
Количество призовых мест заранее не определено и зависит от качественного уровня каждой работы и способности участника отбора презентовать свой проект.
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
По организационным вопросам проведения отборочного тура обращайтесь в Департамент научно-исследовательской деятельности по тел. 28-36-08, сообщает пресс-служба ТИУ.