В Тобольске почтили память жертв Чернобыля
Митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, прошел в Тобольске.
На площади возле мемориального комплекса тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, собрались представители власти, духовенства, военного комиссариата, участники-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, студенты учебных заведений Тобольска.
Глава города Владимир Мазур отметил подвиг тоболяков, участвовавших в ликвидации ядерной трагедии, проявив отвагу и доблесть.
"32 года исполняется с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Это один из самых печальных уроков для всего человечества. На борьбу с последствиями аварии поднялись десятки тысяч людей. Многие из них пожертвовали собственной жизнью. В числе мужественных героев и тоболяки. Помнить об их подвигах, не допускать повторения случившегося – жизненно важная задача для всего человечества", - подчеркнул Владимир Мазур.
Сегодня в Тобольске проживает более 60 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыле.
Евгений Новоселов