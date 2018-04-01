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В Тобольске почтили память жертв Чернобыля

Общество, 15:54 26 апреля 2018

Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, прошел в Тобольске.

На площади возле мемориального комплекса тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, собрались представители власти, духовенства, военного комиссариата, участники-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, студенты учебных заведений Тобольска.

Глава города Владимир Мазур отметил подвиг тоболяков,  участвовавших в ликвидации ядерной трагедии, проявив отвагу и доблесть.

"32 года исполняется с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Это один из самых печальных уроков для всего человечества. На борьбу с последствиями аварии поднялись десятки тысяч людей. Многие из них пожертвовали собственной жизнью. В числе мужественных героев и тоболяки. Помнить об их подвигах, не допускать повторения случившегося – жизненно важная задача для всего человечества", - подчеркнул Владимир Мазур.

Сегодня в Тобольске проживает более 60 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыле.

Евгений Новоселов

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# Тобольск , Чернобыльская авария

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