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Чат-бот поможет выпускникам подготовиться к ЕГЭ

Общество, 19:33 27 апреля 2018

фото Министерства образования и науки РФ

Чат-бот запущен в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети "ВКонтакте", посвященном единому государственному экзамену. 

С помощью автоматического сервиса подписчики группы смогут получить ответы на 48 вопросов по 11 категориям. Робот поможет узнать расписание ЕГЭ, порядок подачи апелляции и подскажет, что делать, если выпускник пропустил экзамен.

Разработчики отмечают, что чат-бот будет пополняться новой информацией, основанной на самых популярных вопросах пользователей. Кроме того, свои пожелания о том, каких данных не хватает в чат-боте, подписчики смогут оставлять в специально созданной теме для обсуждения нового сервиса, чтобы максимально доработать чат-бот с учетом потребностей самих участников единого государственного экзамена, сообщает пресс-служба  Минобрнауки России. 

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# ВКонтакте , ЕГЭ , Министерство образования , чат-бот

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