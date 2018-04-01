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В преддверие Дня Победы тюменцы напишут письма ветеранам

Общество, 10:50 27 апреля 2018

Патриотическая акция "Письмо ветерану", приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Тюменской области. Стать ее участником могут воспитанники детских садов, школьники, студенты, молодежные общественные организации и объединения, волонтеры.

Поздравления с праздником Победы ветерану можно отправить открыткой или письмом. Дети могут самостоятельно изготовить открытку или письмо-треугольник. Для доставки потребуется почтовая марка, также нужно указать точный индекс, адрес и имя получателя. На все почтовые отправления, участвующие в акции, обязательно ставить пометку: "Письмо ветерану".

Как отметили в пресс-службе тюменского филиала Почты России, поздравления с предстоящим праздником Великой Победы могут быть как безадресными, так и адресованы конкретному человеку. Их вместе с поздравительными письмами президента Российской Федерации доставят ветеранам.

Акция продлится до 7 мая. Если ветеран проживает в другом регионе, письмо следует отправить заблаговременно.

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# Великая Отечественная война , Почта России , фронтовые письма

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