В преддверие Дня Победы тюменцы напишут письма ветеранам

Патриотическая акция "Письмо ветерану", приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Тюменской области. Стать ее участником могут воспитанники детских садов, школьники, студенты, молодежные общественные организации и объединения, волонтеры.

Поздравления с праздником Победы ветерану можно отправить открыткой или письмом. Дети могут самостоятельно изготовить открытку или письмо-треугольник. Для доставки потребуется почтовая марка, также нужно указать точный индекс, адрес и имя получателя. На все почтовые отправления, участвующие в акции, обязательно ставить пометку: "Письмо ветерану".

Как отметили в пресс-службе тюменского филиала Почты России, поздравления с предстоящим праздником Великой Победы могут быть как безадресными, так и адресованы конкретному человеку. Их вместе с поздравительными письмами президента Российской Федерации доставят ветеранам.

Акция продлится до 7 мая. Если ветеран проживает в другом регионе, письмо следует отправить заблаговременно.