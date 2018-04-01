Тюменские лыжники вошли в состав сборной России

Фото: федерации лыжных гонок РФ Фото: федерации лыжных гонок РФ

Тюменские лыжники вошли в состав сборной России для подготовки к спортивному сезону 2018-2019 годов.

Как сообщает федерация лыжных гонок России, в состав мужской сборной вошлм 26 человек, среди них пятеро тюменцев. Российские лыжники будут готовиться в пяти группах.

Под руководством Олега Перевозчикова и Данила Акимова начнет подготовку тюменец Иван Якимушкин.

В группе Маркуса Крамера будут тренироваться Евгений Белов и Глеб Ретивых. С тренером Юрием Бородавко продолжат работать Александр Большунов и Денис Спицов.

В состав женской сборной вошли 20 человек. Тюменка Анна Жеребятьева будет тренироваться под руководством Юрия Бородавко. Татьяна Алешина начнет подготовку под руководством Егора Сорина.

Трое тюменцев вошли в юниорской состав сборной России: Ярослав Егошин, Анна Грухвина и Наталья Мекрюкова.