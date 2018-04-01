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Банк России запускает систему быстрых платежей

Экономика, 18:44 27 апреля 2018

фото business-magazine.online

Банк России станет оператором Системы быстрых платежей (СБП) и ее расчетным центром. Запуск системы планируется в начале 2019 года.

В качестве операционного платежного клирингового центра системы выбрана компания "Национальная система платежных карт" (НСПК). Ассоциация ФинТех координирует реализацию проекта, предоставляет площадку для обсуждения с участниками рынка клиентского опыта, технологических вопросов, а также разрабатывает модели внедрения.

Ключевыми задачами Банка России как оператора станут разработка и утверждение правил функционирования системы, определение тарифной политики и формирование подходов к управлению рисками. В качестве расчетного центра системы регулятор обеспечит расчеты между банками – участниками платежной системы Банка России.

Система быстрых платежей предоставит возможность физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона, в том числе если счета отправителя и получателя находятся в разных банках. Платежи в рамках СБП будут проводиться в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

"Создание Системы быстрых платежей – один из ключевых проектов по развитию розничного платежного пространства на российском рынке. Реализация проекта позволит повысить доступность финансовых услуг при обеспечении высокого уровня безопасности, а также снизить издержки как для потребителей, так и для банков", – отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Завершается тестирование прототипа, на основании которого будут сформированы требования к промышленному решению. Запуск системы планируется в начале 2019 года.

В дальнейшем сервисы СБП будут доступны и юридическим лицам, предоставляя им удобный и защищенный способ оплаты товаров и услуг с использованием в том числе QR-кодов. Потребители также смогут осуществлять платежи, используя современные средства коммуникаций – мессенджеры, социальные сети, сообщает пресс-служба Банка России

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# Банк России , система быстрых платежей

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