Тюменцам предлагают выбрать название для сквера

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Название скверу с аллеями, который расположен возле общежития ТюмГУ по ул. Комсомольская,1 будет определено в ходе голосования.

"Этот сквер часто является местом встречи друзей и знакомых, и до сих пор не совсем понятно, почему он не обладает своим именем, – говорит председатель объединенного студенческого совета ТюмГУ Артем Березкин. – Конечно, внутри студенческого сообщества существует много названий этого сквера, но единого до сих пор нет. Мы выступили с такой инициативой, для того чтобы этот сквер стал общеизвестным не только для наших студентов, но и для всех жителей города".

Конкурс на самое креативное, благозвучное и, вместе с тем, соответствующее месту название уже объявлен и продлится до 1 сентября. Идеи и концепции принимаются к рассмотрению по адресу. С пометкой "Название".

Самые оригинальные и интересные названия примут участие в интернет-голосовании в официальной группе ТюмГУ во Вконтакте.

Кроме того, студенты предлагают для завершения образа этой городской территории установить в скверике небольшой арт-объект: памятник, скульптуру, декоративную композицию. Предложения можно высылать на адрес с пометкой "Арт-объект". Лучшая задумка будет воплощена в жизнь, сообщает пресс-служба вуза.