Сельхозярмарки в Тюмени приостанавливают работу на летний период

Сельхозярмарка. Фото admtyumen.ru Сельхозярмарка. Фото admtyumen.ru

Во избежание нарушения санитарных норм традиционные сельскохозяйственные продовольственные ярмарки в Тюмени приостанавливают свою работу на летнее время.

Как сообщили в областном департаменте АПК, всего за сезон 2017-2018 в областном центре сельхозтоваропроизводители радовали потребителей своей качественной продукцией 12 раз. Осенью 2017 года состоялось 9 ярмарок. Участники мероприятий реализовывали широкий ассортимент вкусной, свежей, экологически чистой продукции. Всего было организовано 1 тыс. 250 торговых мест. Общий товарооборот превысил 40 млн рублей.

В первом квартале 2018 года прошли 3 областные продовольственные ярмарки. Товаропроизводители также представили на выбор тюменцам и гостям города молочную, мясную и рыбную продукцию, яйцо, масло, овощи и другие продовольственные товары. Было организовано 345 торговых мест, общий товарооборот ярмарок составил более 9 млн рублей.

Следующая, четвертая в 2018 году областная сельхозярмарка состоится в октябре 2018 года.