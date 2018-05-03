Молодые бильярдисты разыграют Кубок "Свободной пирамиды"
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Соревнования по бильярдному спорту "Свободная пирамида" пройдут в бильярдном клубе "Звездный" (ул. Газовиков, 20/2) с 4 по 6 мая.
Как сообщают организаторы, начало игр - в 12 часов. Участниками состязаний станут молодые тюменцы в возрасте от 8 до 18 лет. Бильярдисты смогут повысить уровень своего спортивного мастерства и приобрести соревновательный опыт.
Предварительные заявки на участие в Кубке подавать до 4 мая в главную судейскую коллегию – бильярдный клуб "Звездный" по адресу: Тюмень, ул. Газовиков, 20/2, телефоны 58-72-11, 21-51-61.