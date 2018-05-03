  • 3 мая 20183.05.2018четверг
  • USD61,9997
    EUR75,2056
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер южный

Молодые бильярдисты разыграют Кубок "Свободной пирамиды"

Спорт, 09:32 03 мая 2018

www.comboplayer.ru

Соревнования по бильярдному спорту "Свободная пирамида" пройдут в бильярдном клубе "Звездный" (ул. Газовиков, 20/2) с 4 по 6 мая.

Как сообщают организаторы, начало игр - в 12 часов. Участниками состязаний станут молодые тюменцы в возрасте от 8 до 18 лет. Бильярдисты смогут повысить уровень своего спортивного мастерства и приобрести соревновательный опыт.

Предварительные заявки на участие в Кубке подавать до 4 мая в главную судейскую коллегию – бильярдный клуб "Звездный" по адресу: Тюмень, ул. Газовиков, 20/2, телефоны 58-72-11, 21-51-61.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бильярд , Кубок , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:49 03.05.2018Тюменские футболисты уступили "Тамбову"
10:27 03.05.2018Кубок Тюмени по баскетболу посвятят Дню Победы
09:32 03.05.2018Молодые бильярдисты разыграют Кубок "Свободной пирамиды"
09:10 03.05.2018Впервые тюменские дошколята выполнят нормативы ГТО