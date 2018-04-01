В перспективных районах Тюмени продолжится строительство новых школ

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

На площадке, зарезервированной в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени, в ближайшие годы появится новая общеобразовательная школа. Об этом в эфире программы "Час с губернатором" рассказал глава региона Владимир Якушев.

В 2018 году в Тюмени завершится строительство школы на 1200 мест в Ямальском-2. К 1 сентября ее планируется сдать в эксплуатацию. Кроме того, продолжается возведение школы в микрорайоне Суходолье.

"В новых микрорайонах сегодня возникает наибольшая нагрузка и растет потребность в учреждениях социальной инфраструктуры. Каждую площадку мы оцениваем с точки зрения развития жилищного строительства и возможностей добираться туда жителями близлежащих микрорайонов. Поэтому площадка в Ямальском-1 зарезервирована не зря", - отметил губернатор.

Ранее Владимир Якушев отмечал, что Тюменская область реализует масштабную и комплексную программу реновации образовательной среды региона. Двенадцать новых школ и шесть детских садов строятся в Тобольске, Заводоуковске, Уватском, Ишимском, Исетском, Ялуторовском, Голышмановском районах, в Тюмени и поселке Молодежный Тюменского района.

Кроме того, продолжаются капитальные ремонты в образовательных учреждениях. В 2017 году было отремонтировано 60 зданий школ и детских садов, четыре техникума. В 2018 году планируется провести капремонт 24 школ и детских садов.

Еще одна программа касается замены ветхих деревянных школ. За последние 10 лет заменили уже 13 таких школ, в листе ожидания - еще 31 объект. Реализовать проект планируется до 31 декабря 2020 года. В него войдут 21 модульная малокомплектная школа в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Сладковском, Тобольском, Уватском и Ялуторовском районах; 10 школ в капитальном исполнении на территории Вагайского, Тобольского, Уватского, Упоровского, Ярковского районов, микрорайона Казарово Тюмени.

Любовь Голышева