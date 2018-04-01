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Топ детских мероприятий в Тюмени на май: спектакли, концерты, развивающие занятия

Общество, 18:58 28 апреля 2018

Юные тюменцы в мае смогут посетить разнообразные спектакли, концерты с участием Тюменского филармонического оркестра, фестиваль "Планета счастья", а также волшебные, космические и музыкальные сказки.

Информационный проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" и сайт для родителей "Детки!" подготовили Топ детских мероприятий мая, чтобы помочь спланировать досуг весело и с пользой.

В театре кукол и молодежном театре "Ангажемент" продолжаются показы детских спектаклей. В мае юным тюменцам представят такие спектакли, как "Красная шапочка", "Ёжик, медвежонок и дырпыр", "Айболит", "Умная собачка Соня" и другие.

Тюменская филармония и Дворец культуры "Нефтяник" порадуют ребят концертом "Деревянная сказка" и спектаклем "День рождения кота "Леопольда". Во время концерта детей познакомят с музыкальными инструментами, а спектакль расскажет об очень интересном коте-интеллигенте.

Восполнить свои знания по английскому языку предлагает школа английского языка "Love English". Занятия проводятся как индивидуально, так и в мини-группах до трех человек, кроме того, есть возможность обучения по скайпу. 

В кинотеатрах "Премьер" и "Атмос синема" в мае состоятся премьеры мультфильмов "Папа-мама Гусь" и "Пчёлка Майя и кубок меда". Приключения гуся Пэм, который во время выполнения сложного трюка ломает крыло и случайно отлучает двух маленьких утят от стаи, заинтересует как детей, так и взрослых, а непоседливая пчелка Майя просто не может не попадать в сложные ситуации. Мультфильм расскажет нам о желании пчелки пoлучить приглaшeниe на Вeликие Мeдoвые Игры и преодолении всех трудностей, которые возникнут у нее на пути.

Подробную информацию об этих и других мероприятиях можно найти в удобном Топе детских мероприятий на cайте http://www.detkityumen.ru/news/16309/.

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# дети , досуг

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