Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Тюмени составил более двадцати пяти миллиардов рублей

Фото пресс-службы АО "Альфа-Банк" Фото пресс-службы АО "Альфа-Банк"

Более 25,4 млрд рублей составил общий объем размещения по всем клиентским сегментам Альфа-Банка в Тюмени на 1 января 2018 года. Объем привлечений физических и юридических лиц превысил 15,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба финансвого учреждения.

2017 год стал для Альфа-Банка временем новых возможностей. На фоне восстановления российской экономики и благодаря слаженной и высокоэффективной работе оперофисов удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю рынка в приоритетных областях, увеличить кредитование, улучшив при этом качество активов.

Кредитный портфель среднего регионального и крупного бизнеса Тюмени на начало 2018 года составил более 21,4 млрд рублей. Остатки на счетах клиентов превысили 4,5 млрд рублей. Стабильно растет база клиентов юридических лиц корпоративного сегмента. В 2017 году она увеличилась более, чем на 40%.

"В Альфа-Банке высокая скорость принятия решения, качественный сервис и развитие технологий. Год мы завершили с хорошими результатами, но видим, что банковская система в 2018 начинает работать в новых условиях. Мы планируем усиление нашей позиции на рынке по кредитованию клиентов среднего и регионального корпоративного бизнеса в рамках государственных программ: льготного кредитования агропромышленного комплекса и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства",- прокомментировала управляющий тюменского офиса Альфа-Банка Татьяна Минаева.

Татьяна Минаева. Фото пресс-службы АО "Альфа-Банк" Татьяна Минаева. Фото пресс-службы АО "Альфа-Банк"

В 2017 году Альфа-Банк и Министерство сельского хозяйства РФ заключили соглашение о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке не выше 5% годовых.

С 2018 года для субъектов малого и среднего предпринимательства существует государственная программа льготного кредитования по ставке не более 6,5% годовых на развитие проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить льготные кредиты могут компании с годовой выручкой до 2 млрд рублей и среднесписочной численностью персонала до 250 человек. На пополнение оборотных средств до трех лет в размере не более 100 млн рублей и на инвестиционные цели средства предоставляются сроком на 10 лет до 1 млрд рублей.

В размере 1 млрд рублей показал чистую прибыль розничный бизнес Альфа-Банка в Тюмени по итогам 2017 года. Количество активных клиентов за 2017 год увеличилось на 21% и составило 83 тыс. клиентов. Объем выданных кредитных средств тюменцам составил 4 млрд рублей, что в два раза больше кредитования 2016 года.

С августа 2017 года Альфа-Банк начал рефинансировать кредиты других банков под 11,99% годовых. "Благодаря этому у наших клиентов сокращается до 30% расходов на обслуживание кредитов. Ежемесячно сотни клиентов обращаются к нам в банк. Мы оказываем услуги по рефинансированию займов других МФО на более выгодных для клиента условиях", - поделилась директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Тюмени Светлана Охлопкова.

Светлана Охлопкова. Фото пресс-службы АО "Альфа-Банк" Светлана Охлопкова. Фото пресс-службы АО "Альфа-Банк"

"Альфа-Банк занимает второе место по доле рынка кредитных карт в Тюменской области и четвертое место по стране. Наличие кредитной карты — это состояние финансовой грамотности. Тюменцы понимают этот финансовый инструмент и способны оценить лучший продукт на рынке банковских услуг. Уникальность наших кредитных карт в том, что они имеют льготный период 60 и 100 дней. В основном карты приобретают для поездки в отпуск, подготовки ребенка к школе. Радует, что тюменцы выбирают Альфа-Банк как банк с универсальным сервисом и хорошими возможностями. Особое внимание в розничном бизнесе уделяется премиальным клиентам. В 2017 году было заключено сделок инвестирования на 400 миллионов рублей и оформлено кредитов на сумму 554 миллиона рублей. В нашем банке разработан семейный счет, предложение по покупке инвестиционных продуктов через смартфон мобильного приложения "Альфа Мобайл", появились выездные персональные менеджеры", - рассказала директор по розничному бизнесу операционного офиса "Тюменский" Светлана Охлопкова.

Важным направлением развития банка в регионе является предоставление банковских услуг компаниям малого бизнеса. Директор по малому бизнесу операционного офиса "Тюменский" Евгений Козлов сообщил, что на начало марта 2018 года число таких клиентов - более 6 тыс. компаний. Доля Альфа-Банка на рынке банковских услуг для малого бизнеса выросла до 12,2%. Комиссионный доход от расчетного бизнеса, нефинансовых сервисов составляет более 68% в структуре операционной прибыли. Рост комиссионных доходов составил 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а показатель операционной прибыли вырос на 52%.

"Основными задачами на ближайший период является наращивание доли рынка, развитие кредитования для малого бизнеса, включая банковские гарантии и овердрафт, развитие нефинансовых сервисов и проектов, направленных на повышение эффективности бизнеса клиентов – юридических лиц, обсуживающихся в Альфа-Банке. Так, например 22 марта в Тюмени состоялось мероприятие Alfa Business Forum "Чек-листы успешных продаж". Мероприятие собрало более 700 предпринимателей, владельцев и директоров компаний малого и среднего бизнеса. Целый день насыщенных деловых коммуникаций и неформального общения, среди спикеров — Игорь Манн, Роман Тарасенко, Сергей Азимов. Кроме общения и установления новых связей у гостей форума была возможность выиграть билеты на чемпионат мира по футболу. Для нас очень важно, чтобы наш клиент был не только доволен обслуживанием, но и получал от банка новые возможности для развития своего бизнеса", - подытожил Евгений Козлов.

Евгений Козлов. Фото пресс-службы АО "Альфа-Банк" Евгений Козлов. Фото пресс-службы АО "Альфа-Банк"

Напомним, что Альфа-Банк является официальным банком чемпионата мира FIFA-2018. Это открывает перед клиентами банка новые границы – возможность выиграть один из 3 тыс. билетов на матчи ЧМ-2018 и подарок из 5 тыс. сувениров с символикой турнира. Грандиозное спортивное мероприятие пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. С Альфа-Банком реально выиграть билеты на лучшие матчи турнира, которых почти не осталось в продаже. Нужно только зарегистрироваться на сайте и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц совершить покупки на 15 тыс. рублей в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 тыс. рублей либо оформить кредит от 200 тыс. рублей. Для юридических лиц поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн рублей в течение двух недель либо совершить покупки на сумму более 100 тыс. рублей в месяц.