Подземная двухуровневая парковка начнет работать в Тюмени с 1 мая

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

Двухуровневая парковка под площадью 400-летия Тюмени начнет работать в тестовом режиме с 1 мая. Здесь смогут разместиться около 300 автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Директор Тюменьгортранса Алексей Санник уточнил, что на двухэтажной подземной автопарковке можно поставить 289 машин. Предусмотрены отдельные места для транспорта маломобильных групп населения. Въезд-выезд будет осуществляться с ул. Механической.

Оборудование для оплаты установлено, но первое время парковка будет бесплатной.

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

Построен паркинг с учетом всех современных требований безопасности и спроектирован с максимальным комфортом для пользователей: в нем установлена система пожаротушения последнего поколения, помещения оснащены мощными системами вентиляции и дымоудаления, чтобы без проблем справляться с очисткой воздуха.

Для того чтобы транспорт беспрепятственно передвигался по соседним улицам (Механической и Максима Горького), установят знаки, запрещающие стоянку машин.