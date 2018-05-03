В "Нефтянике" прочтут стихи, посвященные Победе

Конкурс художественного слова «Они сражались за Родину». Фото ИА "Тюменская линия" Конкурс художественного слова «Они сражались за Родину». Фото ИА "Тюменская линия"

Посвящения бессмертному подвигу героев Великой Отечественной войны прочтут участники конкурса художественного слова "Они сражались за Родину", который начнется в ДК "Нефтяник" 11 мая в 10 часов.

Третий год подряд в ДК "Нефтяник" проходит конкурс художественного слова "Они сражались за Родину", приуроченный к празднованию Дня Победы. По словам организаторов, каждый год количество участников увеличивается.

По условиям конкурса продолжительность выступления каждого участника — не более пяти минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.

Для участия в конкурсе необходимо до 9 мая направить заявку на участие в конкурсе, а также заполненное и подписанное (отсканированное) разрешение на обработку персональных данных по электронной почте на konkurs@dkn72.ru (с пометкой "Конкурс художественного слова").

Победителей наградят дипломами и памятными призами от партнеров мероприятия. Артистизм проверят в трех возрастных категориях: от 12 до 18 лет, от 18 до 30 лет, от 30 и старше. Более подробную информацию можно посмотреть в положении о проведении конкурса.