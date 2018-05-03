В "Нефтянике" прочтут стихи, посвященные Победе
Посвящения бессмертному подвигу героев Великой Отечественной войны прочтут участники конкурса художественного слова "Они сражались за Родину", который начнется в ДК "Нефтяник" 11 мая в 10 часов.
Третий год подряд в ДК "Нефтяник" проходит конкурс художественного слова "Они сражались за Родину", приуроченный к празднованию Дня Победы. По словам организаторов, каждый год количество участников увеличивается.
По условиям конкурса продолжительность выступления каждого участника — не более пяти минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.
Для участия в конкурсе необходимо до 9 мая направить заявку на участие в конкурсе, а также заполненное и подписанное (отсканированное) разрешение на обработку персональных данных по электронной почте на konkurs@dkn72.ru (с пометкой "Конкурс художественного слова").
Победителей наградят дипломами и памятными призами от партнеров мероприятия. Артистизм проверят в трех возрастных категориях: от 12 до 18 лет, от 18 до 30 лет, от 30 и старше. Более подробную информацию можно посмотреть в положении о проведении конкурса.