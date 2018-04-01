МФК "Тюмень" встретится с "Синарой"

фото МФК "Тюмень" фото МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" встретится с "Синарой" из Екатеринбурга в спортивном комплексе "Центральный" 28 апреля в 19 часов и 29 апреля в 14 часов.

Тюменский клуб продолжает готовиться к матчам 21 тура чемпионата России среди команд "Суперилиги".

Противостояние тюменского и уральского клубов всегда притягивает особое внимание болельщиков, которые заранее запасаются билетами на урало-сибирское дерби. Похожий настрой на игру и у самих футболистов.

"На каждую команду сейчас у нас только боевой настрой, - рассказал Артем Антошкин. - Другого и быть не может. Нам нужно удерживать первое место, поэтому не имеет значения, с кем играть, какое турнирное положение у того или иного соперника. Нужно побеждать в каждом матче. Так что и в играх с "Синарой" мы отдадим все силы, чтобы добыть победу".

Добавим, воскресный поединок будет показан в прямом эфире на федеральном телеканале "Матч! Наш спорт", сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".