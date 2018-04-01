  • 28 апреля 201828.04.2018суббота
  • USD62,7260
    EUR75,7605
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер южный

МФК "Тюмень" встретится с "Синарой"

Спорт, 15:21 28 апреля 2018

фото МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" встретится с "Синарой" из Екатеринбурга в спортивном комплексе "Центральный" 28 апреля в 19 часов и 29 апреля в 14 часов. 

Тюменский клуб продолжает готовиться к матчам 21 тура чемпионата России среди команд "Суперилиги".

Противостояние тюменского и уральского клубов всегда притягивает особое внимание болельщиков, которые заранее запасаются билетами на урало-сибирское дерби. Похожий настрой на игру и у самих футболистов. 

"На каждую команду сейчас у нас только боевой настрой, - рассказал Артем Антошкин. - Другого и быть не может. Нам нужно удерживать первое место, поэтому не имеет значения, с кем играть, какое турнирное положение у того или иного соперника. Нужно побеждать в каждом матче. Так что и в играх с "Синарой" мы отдадим все силы, чтобы добыть победу".

Добавим, воскресный поединок будет показан в прямом эфире на федеральном телеканале "Матч! Наш спорт", сообщает пресс-служба МФК "Тюмень". 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Екатеринбург , мини-футбол , суперлига , Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 28.04.2018МФК "Тюмень" встретится с "Синарой"
12:17 28.04.2018Александр Федотов продолжит играть за "Рубин"
10:38 28.04.2018Бывшие рубиновцы помогли "Динамо" стать чемпионом 
09:23 28.04.2018В Ялуторовске определят финалистов первенства по волейболу