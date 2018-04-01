Тюменцам рассказали, где можно отдохнуть на майских праздниках

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцам рассказали, где можно отдохнуть на майских праздниках, не выезжая за пределы региона.

По словам менеджера по внутреннему туризму мастерской путешествий "Рыжий слон" Данила Прокофьева, теплоходную экскурсию смогут посетить тюменцы 9 мая, которая начнется в 21 час 30 минут и завершится просмотром салюта. Продажа билетов уже открыта. Цена одного билета составит 1 тыс. рублей.

Он также сообщил, что 5 мая можно посетить однодневную экскурсию "Ялуторовск патриотический". В стоимость входит трансфер Тюмень — Ялуторовск — Тюмень, театрализованная экскурсия по городу с историями о войне, сухой паек тех времен. Цена одного билета - 1 тыс. 200 рублей.

В Тюмени пройдет театрализованная экскурсия "Тюмень тыловая". В программу экскурсии входят правдивые истории фронтовых будней от медсестры, почтальона и солдата, угощение солдатским пайком, возложение цветов в память погибших на войне и запуск красных шаров в небо, как символа вечной памяти. Продолжительность экскурсии 2 часа.

По словам менеджера мастерской путешествий "Рыжий Слон" Кипр, Турция и Тайланд стали самым популярным направлением у тюменцев на время майских праздников, на втором месте – южный курорт России Сочи.

Многие тюменцы не прочь совместить приятное с полезным – не только развлечься, но и подлечиться. Для этого можно посетить термальные источники, которых на территории Тюменской области достаточно.

База отдыха "Волна" после реконструкции предоставит различные процедуры на основе минеральной воды.

"Не выезжая из города, вы можете насладиться чистым воздухом соснового бора, окунуться в термальные воды, бьющие из недр земли, и просто приятно с пользой для здоровья провести время. Здесь оборудована большая гостевая парковка, построены современные раздевалки с душевыми комнатами, детская площадка, уютное кафе, финская и инфракрасная сауны, паровая, соляная пещера, ледяная комната, а также массажный кабинет", - рассказала менеджер ООО "База отдыха "Волна".

Взрослый билет стоит 650 рублей, пенсионный — 600, детский — 350. Дети до 6 лет бесплатно.

Также в числе популярных горячих источников являются источники базы отдыха "Верхний бор". Здесь расположен бассейн площадью около 400 кв. м, джакузи, детская зона, плавательная зона с гидромассажными установками.

29, 30 апреля, а так же 1 и 8 мая горячие источники будут работать с 9 часов до 2 часов (режим выходного дня), 2 и 9 мая - с 9 часов до 24 часов (режим буднего дня).

Взрослый билет стоит - 1 тыс. 300 рублей, детский — 950. Дети до 6 лет бесплатно.

По данным тюменских турагентств, в этом сезоне жители города активны в плане поездок и перелетов за границу, как и в прошлые годы. Рост курса валют никак не сказался на востребованности перелетов. Единственное, что на российские курорты тюменцы стали чаще самостоятельно бронировать билеты и гостиницы. Все реже обращаются за помощью к туроператорам. Туры в Крым начнутся только с конца мая.

Из Тюмени в Турцию можно вылететь 1 мая, путевка на 7 ночей на двоих в четырехзвездочном отеле обойдется от 65 тыс. рублей. А вот на Кипр и в Тайланд можно вылететь только из Екатеринбурга.

Ирина Шемякина