В Екатеринбурге в сливном колодце нашли тело подростка

Фото СУ СК РФ по Свердловской области Фото СУ СК РФ по Свердловской области

Уголовное дело по факту гибели ребенка в сливном колодце возбудили в следственным отделе по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области.

Вечером 28 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летнего мальчика, проживавшего по улице Сибирка поселка Садовый в Екатеринбурге. Во время поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в открытом сливном колодце на той же улице указанного поселка.

По версии следствия, днем 28 апреля мальчик отпросился у своей матери на прогулку. Ближе к 18 часам он не явился домой, из-за чего мать и отчим ребенка начали его поиски.

Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Выясняется, по какой причине сливной колодец оказался открытым, а также устанавливается должностное лицо, ответственное за содержание колодца в безопасном для граждан состоянии.

Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии, допрашиваются родители умершего ребенка, жители поселка, анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался мальчик, проводятся осмотры места обнаружения мальчика и места его жительства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе ведомства.